В Нижнем Новгороде открылась художественная выставка «Осенний вернисаж» Фото:Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

В Нижегородском государственном художественном музее открылся ежегодная нижегородская областная групповая художественная выставка «Осенний вернисаж». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Традиционно в экспозиции представлены работы станковой живописи и графики. В 2021 году выставку приурочили к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Всего на выставке можно увидеть 218 работ 151 автора из Нижнего Новгорода, Балахны, Бора, Дзержинска, Городца, Семенова, Сарова, Павлова, Урени.

Посетить выставку можно до 21 ноября 2021 года в НГХМ по адресу Кремль, 3. Посетителям необходимо иметь при себе маску и QR-код вакцинации или иммунизации, а также удостоверяющие личность документы. При этом для посещения музея несовершеннолетними QR-код не требуется.