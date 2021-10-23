По данным на 23 октября 2021 года, в Нижегородской области зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19. За последние сутки сорок два человека не смогли побороть коронавирусную инфекцию, а количество смертей в регионе достигло 7 404. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки был выявлен 761 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 166 тысяч человек.

Всего с начала пандемии 184 927 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 609 человек.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (7 803 новых случаев), Санкт-Петербург (3 360 новых случаев) и Московская область (2 783 новых случаев).

По данным на утро 22 октября, в Нижегородскую область поступило 1 643 997 доз вакцины. Всего привито 1 143 552 нижегородца, из них второй компонент получили 1 049 184 человека.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.