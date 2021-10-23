Непривитые нижегородцы не смогут поехать в командировку в другие регионы

Нижегородцы без вакцинации не смогут поехать в командировку за пределы области. Соответствующее изменение в указ губернатора о режиме повышенной готовности было внесено 22 октября.

При этом в Нижегородскую область также не смогут приехать в командировку жители других регионов без сертификатов о прививке или иммунизации.

Напомним, что нерабочие дни в Нижнем Новгороде объявили с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Соответствующее решение принял региональный Координационный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В это время будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

По словам губернатора Глеба Никитина, организации будут соблюдать требования COVID-безопасности, а посетители должны будут предоставить QR-код или Мультипасс. Посетить можно будет зоопарки и музеи на открытом воздухе - другие организации культуры будут работать в режиме онлайн.

Кафе и рестораны в Нижегородской области по ночам должны работать только на вынос. Такие ограничения вступили в силу с 00:00 до 6:00 и будут действовать вплоть до 31 октября.