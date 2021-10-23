В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве двух человек. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, 20 октября 2021 года мужчина в ходе семейной ссоры выстрелил из огнестрельного ружья в жену и ее родного брата. Затем подозреваемый скрылся с места преступления. Происшествие произошло в квартире дома на улице Пискунова в Нижнем Новгороде.

После обнаружения мужчины и женщины с огнестрельными ранениями 22 октября, следственные органы Следственного комитета по Нижегородской области возбудили уголовное дело предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух лиц.

- В тот же день в ходе проведения следственных действий и отработки версии о причастности к совершению данного преступления мужа погибшей женщины следователями СК совместно с сотрудниками полиции местонахождение заподозренного гражданина было установлено, - пояснили в ведомстве.

Подозреваемый задержан, в содеянном он сознался и пояснил, что мотивом убийства стала семейная ссора. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В данный момент расследование продолжается.