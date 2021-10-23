В Нижегородской области пройдет правовая акция «По праву независим»

С 25 по 29 октября 2021 года пройдет правовая акция «По праву независим». Об этом сообщает Центр правового консультирования граждан и юридических лиц.

Мероприятие организует государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Центр правового консультирования граждан и юридических лиц» совместно с Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области. Его цель - оказать правовую помощь жителям региона, а также повысить уровень правовой культуры населения.

Во время проведения акции нижегородцы смогут обратиться в Центр правового консультирования и получить бесплатные юридические консультации по телефону: 8-(831)-422-10-55. Также можно написать на электронную почту: info@pravovsem52.ru или в аккаунты социальных сетей «ВКонтакте» и «Инстаграм».

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