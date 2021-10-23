Нижегородская телебашня засияет праздничной подсветкой во время домашних игр ФК «Нижний Новгород» Фото: Нижегородский филиал РТРС

23 октября 2021 года на нижегородской телебашне, расположенной на улице Белинского, включат тематическую подсветку во время домашних игр ФК «Нижний Новгород». Об этом сообщает нижегородский филиал ФГУП «РТРС».

На световом панно телебашни появятся приветствие в адрес болельщиков футбольного клуба «Нижний Новгород», а также счет игры.

- Очень приятно, что современная подсветка сделала типовое инженерное сооружение яркой городской достопримечательностью. К тому же новая иллюминация позволяет реализовывать и важные социальные проекты, - поделился директор филиала Михаил Небольсин. – К примеру, регулярно превращать башню в тематическую информационную площадку, поддерживать нижегородский спорт и наши команды.

Также директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин упомянул, что накануне каждой игры команды на родном стадионе на башне будет зажигаться красочная видеооткрытка-анонс. В таком режиме подсветка нижегородской телебашни будет работать на протяжении всего игрового сезона 2021-2022 годов.

Напомним, что последний раз подсветку включали 9 сентября и 1 октября. В эти дни проходили телевизионные праздники: 29 сентября Нижегородский радиотелецентр отметил свое 64-летие, а 1 октября отечественному телевидению исполнилось 90 лет.