Пожилым нижегородцам рекомендуют ограничить поездки на общественном транспорте

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области призывает людей старше 65 лет ограничить поездки на общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В первую очередь, воздержаться от использования общественного транспорта в нерабочие дни, с 25 октября по 7 ноября, рекомендуют тем, кто до сих пор не сделал прививку от коронавируса.

В Минтрансе напомнили, что нерабочие дни объявили для того, чтобы минимизировать контакты между людьми, а также уменьшить опасность заражения коронавирусной инфекцией.

- В случае если противоэпидемические рекомендации не будут соблюдаться пассажирами в массовом порядке, будут рассматриваться варианты введения дополнительных мер, по аналогии с другими регионами, - добавили в Минтрансе.

Напомним, что министр здравоохранения призвал нижегородцев оставаться в нерабочие дни дома. Нижегородцам необходимо ответственно подойти к сложившейся эпидемиологической ситуации и по возможности не ходить друг к другу в гости.