В Дзержинске перезахоронят останки бойца Великой Отечественной войны

Сегодня глава города Дзержинска Иван Носков провел встречу с руководителем московского поискового отряда «Застава святого Ильи Муромца» Романом Мироновым и родственниками бойца Великой Отечественной войны из Дзержинска Ивана Неумоина, останки которого были найдены отрядом в сентябре этого года. Главным вопросом встречи стало перезахоронение бойца на родине, в Дзержинске.

«Случай Ивана Николаевича Неумоина действительно уникален. На протяжении 78-ми лет человек числился без вести пропавшим и спустя почти восемь десятилетий, когда уже не велись целенаправленные поиски, вдруг были обнаружены его вещи и, что самое ценное, боевые награды. Особенно приятно, что это знаковое событие произошло в год присвоения нашему городу почетного звания «Город трудовой доблести». Дзержинцы защищали свою Родину не только в тылу, но и на полях сражений, зачастую вдали от дома. И вот, спустя много лет, один из бойцов наконец вернётся на родную землю», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Особую благодарность глава города выразил руководителю поискового отряда «Застава святого Ильи Муромца» Роману Миронову и его команде за проделанную работу и вклад в сохранение памяти подвигов солдат, служивших в годы Великой Отечественной войны.

Глава города Дзержинска Иван Носков провел встречу с руководителем московского поискового отряда «Застава святого Ильи Муромца»

«Наш отряд работает в основном по Курской дуге. В сентябре во время обследования местности в Шебекинском районе Белгородской области мы обнаружили место боя. Сначала попадались запчасти и фрагменты разбитых танков, и вдруг в одной из воронок мы обнаружили останки солдата, а с ним две медали – «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда», а также нагрудный знак «Отличный снайпер». Из личных вещей были найдены ботинки, ремни и котелок. Сильно удивились, узнав, что это еще и уроженец Дзержинска, наш земляк – Иван Николаевич Неумоин. Это очень редкий случай, потому что 90% солдат мы находим без имен. А тут солдат провоевал меньше года и за это время успел получить три серьезных награды», - рассказал руководитель поискового отряда «Застава святого Ильи Муромца» Роман Миронов.

В Дзержинске представителям поискового отряда удалось найти родственников Ивана Николаевича – внука Сергея Ивановича и внучку Лидию Ивановну. Совместно они приняли решение перезахоронить останки своего деда на родной земле.

Были обнаружили две медали: «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда», а также нагрудный знак «Отличный снайпер»

«С нами произошла совершенно невероятная история! Спустя целых 78 лет нашелся наш дед. Он числился без вести пропавшим, мы не знали ни где он погиб, ни как это произошло, ни даже кем он служил. И вдруг оказывается, он герой, с двумя медалями и знаком. Мы им очень гордимся! – делятся Лидия Ивановна и Сергей Иванович. - Когда нам позвонили ребята из отряда, честно говоря, просто не было слов, захлестывали эмоции. Спасибо им большое за их труд и за то, что Иван Николаевич теперь вернется на родину».

Планируется, что в конце октября останки бойца Великой Отечественной войны будут официально переданы родственникам в Белгородской области, а уже в ноябре состоится само захоронение на Старом городском кладбище в Дзержинске.