К концу 2021 года в Нижнем Новгороде будут работать 15 соседских центров

К концу 2021 года в Нижнем Новгороде будут действовать 15 соседских центров. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению 22 октября 2021 года.

Исполняющий обязанности директора департамента общественных отношений администрации города Даниил Кормщиков напомнил депутатам, что в 2019 году в Нижнем Новгороде были открыты 8 соседских центров. В 2020 году из-за пандемии коронавируса были проведены только текущие ремонты в нескольких помещениях ТОС и закуплена мебель. Также продолжался подбор объектов для будущих ремонтов.

«С начала 2021 года работа по открытию новых соседских центров возобновилась в полном объеме, и к концу года будут открыты 6 обновленных помещений, на открытие и оснащение которых будет потрачено более 5,5 млн рублей», – заявил он.

Так, два соседских центра откроются в Ленинском районе: на базе ТОС микрорайона «Молитовский затон» и ТОС микрорайона «Ипподром». Еще четыре соседских центра будут открыты в новом формате – согласно разработанному дизайн-коду. Это ТОС «Мегаполис» в Приокском районе, ТОС «Верхние Печеры» в Нижегородском районе, ТОС «квартала Энгельса и бульвара Юбилейный» в Сормовском районе и ТОС «Высоково» в Советском районе. Кроме того, в июне в формате муниципально-частного партнерства открылся новый соседский центр «Циолковский» в Сормовском районе: помещение под него предоставил застройщик.

Директор АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» Марат Кидрачев добавил, что в 2021 году с учетом действующих ограничений в смешанном формате (онлайн и очное участие) соседскими центрами было реализовано более 20 мероприятий и проектов, в которых приняло участие более 7 тысяч нижегородцев. Партнерами, реализующими мероприятия на базе соседских центров, выступили в том числе НГЛУ им. Добролюбова, Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС, НРО ВОД «Волонтеры Победы», НРО ВОД «Волонтеры медики», Нижегородский филиал ФГБУ редакция «Российской газеты», ПАО «Ростелеком» и другие.

Заместитель председателя постоянной комиссии Елена Аржанова обратила внимание профильного департамента и АНО «Общественное самоуправление НН» на необходимость оснащения ТОС и соседских центров оборудованием для работы онлайн: «Нужно ускориться в этой работе, чтобы соседские центры в условиях введенных ограничений не простаивали. Необходимо активнее оснащать их компьютерной техникой и проводить интернет».

Заместитель председателя городской Думы Владимир Тарасов предложил привлечь актив ТОС для популяризации вакцинации от коронавируса: «Наши ТОСы очень эффективно работаю. Нужно, чтобы они к населению выходили и убеждали вакцинироваться. Можно пригласить выступить онлайн главного внештатного специалиста гериатра областного минздрава Лидию Александровну Калинникову. Она грамотно расскажет, что нужно делать», – отметил он.