Потребление кислорода в нижегородских больницах выросло на 25% за неделю. Об этом сообщает заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.
По словам министра здравоохранения региона, за неделю потребление медицинского кислорода в больницах Нижегородской области выросло на 11,5 тонн.
— Суммарный объем суточного потребления составояет, — написал в Instagram Давид Мелик-Гусейнов.
Он также настоятельно рекомендовал провести нерабочие дни в семье, не посещать публичные места, надевать маски и пройти вакцинацию.
Напомним, что в нижегородской больнице №5 ранним утром 21 октября произошло снижение давления при подаче кислорода. По словам министра здравоохранения Давида Мелика-Гусейнова, причиной произошедшего стал перегруз из-за большого количества кислородозависимых пациентов.
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