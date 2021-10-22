Потребление кислорода в нижегородских больницах выросло на 25% за неделю. Об этом сообщает заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

По словам министра здравоохранения региона, за неделю потребление медицинского кислорода в больницах Нижегородской области выросло на 11,5 тонн.

— Суммарный объем суточного потребления составояет, — написал в Instagram Давид Мелик-Гусейнов.

Он также настоятельно рекомендовал провести нерабочие дни в семье, не посещать публичные места, надевать маски и пройти вакцинацию.

Напомним, что в нижегородской больнице №5 ранним утром 21 октября произошло снижение давления при подаче кислорода. По словам министра здравоохранения Давида Мелика-Гусейнова, причиной произошедшего стал перегруз из-за большого количества кислородозависимых пациентов.

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