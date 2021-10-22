Инвестпроекты на 4,2 млрд рублей реализует японская корпорация в Нижнем Новгороде

Сергей Морозов и Масуда Нобору подписали соглашение. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Японская корпорация «Юника» реализует ряд инвестпроектов в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.

Эти проекты будут связаны с жилищным строительством, общий объем инвестиций составит 4,2 млрд рублей. Соответствующее соглашение было подписано заместителем главы региона Сергеем Морозовым и вице-президентом «Юники» Масудой Нобору.

- В Нижегородской области успешно реализовано шесть инвестпроектов с участием японского капитала на общую сумму более 500 млн долларов. Мы рады, что, помимо промышленного потенциала нашего региона, коллеги из Японии также обращают внимание и на активно развивающуюся сферу строительства. Это новый шаг в построении двусторонних взаимовыгодных отношений, - отметил Сергей Морозов.

Он также напомнил, что регион занимает третье место в ПФО по объемам жилищного строительства и рост темпов ввода жилья продолжается.

Представители «Юники» и банка «Мидзухо», в свою очередь, заметили, что японский подход и опыт российских специалистов в совокупности дадут хорошие результаты.

- Корпорация «Юника» вышла на российский рынок в 2014 году. Сегодня мы приходим к выводу, что нижегородский регион обладает самым привлекательным инвестиционным климатом, поэтому наши объекты будут строиться именно в Нижнем Новгороде», – сообщил Нобору Масуда.

После подписания документа японские гости посетили стройплощадки, где будут реализованы проекты.