Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Новости компаний22 октября 2021 17:39

Депутаты Думы обсудили содержание новых общественных пространств предстоящей зимой

В уборке города в зимний период будет задействовано более 430 единиц специализированной техники
КомментироватьОставить комментарий(0)
Депутаты Думы обсудили содержание новых общественных пространств предстоящей зимой

Депутаты Думы обсудили содержание новых общественных пространств предстоящей зимой

Члены постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству на заседании 22 октября 2021 года обсудили вопросы содержания вновь созданных в Нижнем Новгороде общественных пространств.

Как сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Виталий Ковалев в рамках доклада о подготовке транспортных предприятий города к зимнему периоду 2021 – 2022 годов, в уборке города, без учета погрузочно-самосвальной техники, привлекаемой на вывоз снега, будет задействовано более 430 единиц специализированной техники. Ее готовность к предстоящему зимнему сезону составляет около 80%.

Виталий Ковалев напомнил участникам заседания, что в текущем году городом было закуплено 49 комбинированных дорожных машин, 56 тракторов, 11 самосвалов, 16 подметально-уборочных машин, 27 погрузчиков, 8 грейдеров и 17 автомобилей для перевозки сотрудников дорожных предприятий.

Глава профильного департамента рассказал, что к зимнему периоду была подготовлена муниципальная база Советского района, которая ранее находилась в неэксплуатируемом состоянии. Также проводится организация баз дорожных предприятий в Московском и Ленинском районах, приобретена новая база в Автозаводском районе.

Виталий Ковалев сообщил, что в этом году планируется запуск станции снеготаяния на Гребном канале. Кроме того, на территории города введена единая система мониторинга, что позволит при помощи GPS-увидеть полную картину по обслуживанию улично-дорожной сети.

Отвечая на вопрос депутатов о том, как предстоящей зимой будут осуществляться уборка и содержание созданных на территории Нижнего Новгорода общественных пространств, первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин пояснил, что в настоящее время прорабатываются варианты обслуживания этих территорий.