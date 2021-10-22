Депутаты Думы обсудили содержание новых общественных пространств предстоящей зимой

Члены постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству на заседании 22 октября 2021 года обсудили вопросы содержания вновь созданных в Нижнем Новгороде общественных пространств.

Как сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Виталий Ковалев в рамках доклада о подготовке транспортных предприятий города к зимнему периоду 2021 – 2022 годов, в уборке города, без учета погрузочно-самосвальной техники, привлекаемой на вывоз снега, будет задействовано более 430 единиц специализированной техники. Ее готовность к предстоящему зимнему сезону составляет около 80%.

Виталий Ковалев напомнил участникам заседания, что в текущем году городом было закуплено 49 комбинированных дорожных машин, 56 тракторов, 11 самосвалов, 16 подметально-уборочных машин, 27 погрузчиков, 8 грейдеров и 17 автомобилей для перевозки сотрудников дорожных предприятий.

Глава профильного департамента рассказал, что к зимнему периоду была подготовлена муниципальная база Советского района, которая ранее находилась в неэксплуатируемом состоянии. Также проводится организация баз дорожных предприятий в Московском и Ленинском районах, приобретена новая база в Автозаводском районе.

Виталий Ковалев сообщил, что в этом году планируется запуск станции снеготаяния на Гребном канале. Кроме того, на территории города введена единая система мониторинга, что позволит при помощи GPS-увидеть полную картину по обслуживанию улично-дорожной сети.

Отвечая на вопрос депутатов о том, как предстоящей зимой будут осуществляться уборка и содержание созданных на территории Нижнего Новгорода общественных пространств, первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин пояснил, что в настоящее время прорабатываются варианты обслуживания этих территорий.