На нескольких улицах в центре Нижнего Новгорода временно запретят парковаться Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В центре Нижнего Новгорода на нескольких улицах с 12 ноября временно введут запрет на остановку и стоянку автомобилей. Причиной станет нанесение дорожной разметки. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Под ограничения попадут следующие улицы: ул. Пушкина от ул. Тимирязева до ул. Белинского; ул. Провиантская от ул. Ковалихинкая до ул. Ижорской; пер. Рыбный; ул. Семашко от пл. Свободы до Верхне-Волжской набережной; ул. Сергиевская от ул. Ильинская до Добролюбова; ул. Студеная от ул. Звездинка до пер. Холодный; ул. Студеная от Белинского до ул. Максима Горького; ул. Трудова от ул. Белинского до ул. Максима Горького; пер. Чернопрудский; ул. Ульянова, от пл. Минина и Пожарского до ул. Провиантской; бульвар Заречный от пр. Ленина до трамвайных путей; ул. Октябрьской Революции от пер. Холодильный до пр. Ленина; ул. Советская; ул. Совнаркомовская от ул. Мануфактурная до ул. Мурашкинской; ул. Стрелка возле дома №4; ул. Мануфактурная от ул. Совнаркомовской до д.18; пер. Портовый; ул. Самаркандская возле дома №4Б корп.1 по ул. Стрелка.

- Ограничения будут вводиться на участках улиц в разные дни на непродолжительное время проведения работ, -уточнили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Припаркованные в зоне действия запрещающих знаков автомобили будут перемещены на охраняемую стоянку.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.