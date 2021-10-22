Комитет по увековечению памяти будет контролировать размещение мемориальных досок в Нижнем Новгороде

Комитет по увековечению памяти будет контролировать размещение мемориальных досок в Нижнем Новгороде. Изменения в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде были рассмотрены постоянной комиссией городской Думы по местному самоуправлению на заседании 22 октября 2021 года.

Как сообщила начальник управления правовой и аналитической деятельности городской Думы Ирина Маслова, в число инициаторов увековечения памяти, наряду с органами государственной власти и местного самоуправления, депутатами всех уровней, организациями и предприятиями, предлагается включить сам Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.

Также в Положении предлагается предусмотреть возможность увековечения памяти выдающихся личностей и исторических событий, не только связанных с Нижним Новгородом, но и личностей, осуществлявших свою деятельность на всей территории России, а также общезначимых исторических событий общегосударственного масштаба.

Текст Положения об увековечении памяти необходимо привести в соответствие с новой процедурой присвоения наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры города, которая была принята на сентябрьском заседании городской Думы.

В Положении предлагается указать более подробный перечень документов, которые инициаторы установки мемориальной доски должны предоставить в Комитет для согласования ее внешнего вида, художественного оформления и места размещения.

Кроме того, инициатор в течение трех дней со дня открытия мемориального сооружения или доски должен будет направить в Комитет отчет с приложением фотографий. В случае выявления несоответствия установленного объекта решению городской Думы или рекомендациям Комитета инициатору будет направлено письмо о необходимости привести внешний вид мемориального объекта в соответствие с утвержденным.

Председатель городской Думы Олег Лавричев, являющийся сопредседателем Комитета по увековечению памяти, отметил, что предложенные изменения продиктованы практической деятельностью. «Комитет достаточно активно организует и координирует работу по увековечению памяти. Достаточно много вопросов рассматривается, и в процессе работы возникают нюансы, которые мы дорегулируем предлагаемыми изменениями в Положение. Это всё наработки практической деятельности Комитета, они оправданы и обоснованы».

Предложенные изменения в Положение об увековечении памяти были поддержаны постоянной комиссией и рекомендованы к принятию на заседании городской Думы 27 октября.