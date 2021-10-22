с 25 октября по 7 ноября Нижегородский водоканал будет работать с абонентами в особом режиме

В связи с внесением губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным изменений в указ о введении режима повышенной готовности и распространением заболеваемости коронавирусной инфекцией, Центр по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал» ужесточает правила личного приема абонентов.

Директор Центра по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал» Николай Смирнов пояснил, что с 25 октября прием будет проводиться только для подачи и получения документов, исключительно по предварительной записи и с обязательным использованием абонентом средств индивидуальной защиты.

– Это позволит разграничить потоки посетителей и снизить вероятность распространения коронавируса, - уточнил он.

Записаться на прием можно через личный кабинет, а также по телефону 233-99-99.

Также через личный кабинет можно передать показания приборов учета воды, подать заявку на их ввод в эксплуатацию, получить информацию по расчетам, подать заявление на заключение договора о подключении к сетям с выдачей условий подключения, заключение договора на водоснабжение и водоотведение, оплатить услуги онлайн, сформировать акты сверки, выписки и статистику по счетам.

В личном кабинете можно подключить к одной учетной записи несколько лицевых счетов и управлять ими одновременно. Это особенно важно в период пандемии, так как это дает возможность передавать показания приборов учета и оплачивать счета за пожилых родственников.

Подача заявления через личный кабинет не приведет к увеличению сроков рассмотрения. Подробную консультацию можно получить по телефону 233-99-99.