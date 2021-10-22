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Общество22 октября 2021 16:56

Нижегородские коммунальщики готовы к зиме на 78%

Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Виталий Ковалев
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Готовность нижегородских коммунальщиков к зиме составляет более 78% .

Готовность нижегородских коммунальщиков к зиме составляет более 78% .

Фото: Иван ВИСЛОВ

Готовность коммунальных хозяйств к работе в зимний период в Нижнем Новгороде составляет более 78%. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Виталий Ковалев в ходе заседания профильной комиссии Гордумы 22 октября.

- Заготовка ПГМ составляет более 70%, и эта работа продолжается: завозится противогололедный материал, идет дальнейшее переоборудование техники. Все материалы, которые поступают для противогололедной обработки, также контролируются нашей лабораторией, - рассказал Ковалев.

Предстоящей зимой количество снегоуборочной техники в Нижнем Новгороде увеличится вдвое: дороги будут убирать 430 единиц техники. В случае необходимости подрядчики будут привлекать дополнительные силы и средства.