Выделенные полосы для общественного транспорта появятся на улице Бекетова и проспекте Ленина

Члены постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству в ходе заседания 22 октября 2021 года обсудили программу обустройства выделенных полос для движения общественного транспорта в Нижнем Новгороде.

В своем докладе директор МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» Дмитрий Брылин сообщил, что в настоящее время в городе организовано около восьми километров выделенных полос для общественного транспорта. В 2022 году запланирована организация выделенных полос на улице Бекетова на участке от проспекта Гагарина до улицы Нартова и на проспекте Ленина – от станции метро «Автозаводская» до станции метро «Пролетарская».

По словам Дмитрия Брылина, пока часть уже существующих выделенных полос не оборудована системой фото-видеофиксации нарушений. В связи с этим возникают трудности с привлечением водителей-нарушителей к ответственности. Кроме того, не создан реестр автобусов, обладающих лицензиями на осуществление деятельности по перевозке пассажиров, и легковых такси, которые официально имеют право пользоваться данными полосами.

Как рассказал Дмитрий Брылин, ГКУ Нижегородской области «Центр безопасности дорожного движения» планирует установить систему фото-видео фиксации на Окском съезде и на проспекте Гагарина (от переулка Аристова до улицы Студенческой) в 2022 году. Проведение конкурсных процедур запланировано на 2021 год.

По итогам обсуждения профильная комиссия городской Думы приняла информацию о планах по обустройству выделенных полос для общественного транспорта к сведению.

Справка:

В 2019 году в Нижнем Новгороде была организована выделенная полоса для общественного транспорта на проспекте Гагарина на участке от улицы Тропинина до улицы Горной.

В 2020 году организованы выделенные полосы для общественного транспорта на улице Пушкина на участке от улицы Студенческой до улицы Тимирязева и на Московском шоссе – от Сормовского шоссе до улицы Гордеевской.

В 2021 году организованы выделенные полосы для общественного транспорта на Окском съезде – подъем от улицы Советской на участке от улицы Марата до Канавинского моста, а также на проспекте Гагарина – от переулка Аристова до улицы Студенческой.

В рамках муниципального задания по обустройству выделенных полос на данных участках нанесена дорожная разметка, а также установлены необходимые дорожные знаки.