Дежурные группы будут работать во всех детских садах Нижнего Новгорода с 25 по 29 октября. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Дежурные группы на период нерабочих дней с 25 по 29 октября будут организованы в каждом детском саду Нижнего Новгорода. Об этом заявил мэр города Юрий Шалабаев.

- Сейчас важно помочь родителям, которые в соответствии с указом губернатора Глеба Никитина будут работать на следующей неделе, и обеспечить пребывание их детей в дошкольных учреждениях. Поэтому было принято решение открыть дежурные группы в каждом детском саду Нижнего Новгорода. Чтобы ребенок попал в такую группу, нижегородцы должны обратиться к заведующему дошкольного учреждения, - сказал Юрий Шалабаев.

Что касается дальнейшей работы детсадов в ноябре, то с 1 по 3 ноября дежурные группы будут создаваться по мере необходимости, исходя из имеющейся потребности.С 4 по 7 ноября - праздничные дни по случаю Дня народного единства.

Напомним, 22 октября губернатор Глеб Никитин внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности, в соответствии с которыми период с 25 октября по 7 ноября объявляются нерабочими днями. В соответствии с указом губернатора, в период нерабочих дней многие организации приостановят свою деятельность, а массовые мероприятия будут отменены.

КСТАТИ

Горячие линии по вопросам работы дежурных групп организованы в каждом районном управлении образования.

Управление образования Советского район - 417-18-58, 468-49-84,

Управление образования Сормовского района – 222-29-54,

Управление образования Канавинского района – 246-46-05,

Управление образования Нижегородского района - 419-76-56,

Управление образования Автозаводского района - 295-07-60,

Управление образования Ленинского района -251-25-99, 251-30-99,

Управление образования Московского района – 224-43-86.