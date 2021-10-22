Новость о пропаже восьмилетней девочки в Дзержинске оказалась фейком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Информация о том, что в Дзержинске пропала девочка, появилась в соцсетях днем 22 октября. В постах сообщалось, что об этом сообщила школьница: она якобы видела, как мужчина в маске уводит за руку ребенка в неизвестном направлении. Свидетельница рассказала обо всем родителям, а те обратились в полицию.

Однако в полиции данную информацию опровергли: мол, никакая девочка в Дзержинске не пропадала.

- В ходе проверки сотрудники полиции установили, что данное сообщение не соответствует действительности, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Зачем девочка рассказала родителям эту историю, не уточняется.