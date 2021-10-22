Камеры фотовидеофиксации появятся на дорогах с выделенными полосами в Нижнем Новгороде в 2022 году

Выделенные полосы оборудуют камерами фотовидеофиксации нарушений. Фото: Иван МАКЕЕВ

Комплексы фотовидеофиксации начнут устанавливать в Нижнем Новгороде на участках дорог с выделенными полосами в 2022 году. Об этом сообщил директор МКУ «ЦОДД Нижнего Новгорода» Дмитрий Брылин в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству 22 октября.

По его словам, на сегодняшний день в Нижнем Новгороде организовано около 8 километров выделенных полос, и большинство из них не оборудовано комплексами фотовидеофиксации, поэтому нарушителям удается ездить по ним безнаказанно. Кроме того, в ГИБДД пока нет реестра выданных разрешений на осуществление перевозок легковыми такси и лицензий автобусов.

- 24 сентября из центра безопасности дорожного движения пришел ответ, что на Окском съезде, улице Советской и проспекте Гагарина установка комплексов фотовидеофиксации будет выполнена после осуществления конкурсной процедуры по определению подрядчика, которая планируется в этом году. Сами работы начнутся в 2022 году, - пояснил Дмитрий Брылин.

Как сообщалось ранее, еще две выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Нижнем Новгороде. Их планируется организовать на улице Бекетова от проспекта Гагарина до улицы Нартова и на проспекте Ленина между станциями метро «Автозаводская» и «Пролетарская».