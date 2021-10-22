АО «Теплоэнерго» продолжит работать в обычном режиме во время нерабочих дней

Во время нерабочих дней в Нижегородской области, связанных с очередным всплеском пандемии, АО «Теплоэнерго» продолжит свою работу в обычном режиме.

Центральное аварийно-диспетчерское управление, аварийно-ремонтная служба, ремонтные и эксплуатационные подразделения будут обеспечивать бесперебойное теплоснабжение и поставку горячей воды. Будет вестись и работа с потребителями с помощью контакт-центра и интернет-сервисов.

АО «Теплоэнерго» призывает потребителей максимально использовать возможности дистанционного взаимодействия с компанией. На сайте teploenergo-nn.ru в Личном кабинете можно оплатить услуги предприятия в режиме онлайн, заказать электронную квитанцию с отправкой ее на указанную электронную почту, передать показания приборов учета, получить информацию о состоянии лицевого счёта и об истории начислений и платежей.

Если Вы хотите сообщить о неполадке на тепловых сетях, это можно сделать через сайт АО «Теплоэнерго» teploenergo-nn.ru с помощью кнопки «Сообщить о неполадке».

Заявления и документы можно направлять на электронный адрес предприятия obraschenie@teploenergo-nn.ru.

Также по любым вопросам, связанным с работой компании, можно круглосуточно обращаться по телефону горячей линии 277-91-31.