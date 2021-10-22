Развязка на улице Циолковского выполнена на 61%

Общая техническая готовность транспортной развязки на улице Циолковского в Сормовском районе Нижнего Новгорода составляет 61%. Об этом сообщил заместитель директора по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог ГУАД Андрей Лежнин в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству.

- На сегодняшний день полностью завершен вынос коммуникаций, все 18 опор основного хода путепровода возведены, также смонтированы все опоры для устройства съездов. Сейчас ведется монтаж балок пролетных строений – как металлических, так и железобетонных. Их монтаж планируется завершить в конце ноября – начале декабря. Кроме того, ведутся работы по шумозащитному остеклению зданий, прилегающих к застройке и устройству ливневой канализации. Заканчиваем возведение трубопровода и тепловых сетей, - рассказал Андрей Лежнин.

Общая протяженность развязки составляет чуть более 1,5 километров она включает четырехполосный путепровод протяженностью более 600 метров. Почти на всем протяженности развязки будут устроены шумозащитные экраны.

О необходимости строительства транспортного узла на улице Циолковского говорили не одно десятилетие. Реализация проекта приурочена к 800-летию Нижнего Новгорода. Предполагается, что появление новой развязки решит транспортную проблему жителей сразу нескольких микрорайонов, которые находятся за железнодорожным переездом – это более 50 тысяч человек.