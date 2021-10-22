Капитальный ремонт пройдет на 7 объектов канализации Нижегородского водоканала

Конкурсные процедуры завершены и теперь ведутся подготовительные работы, после завершения которых подрядчики Нижегородского водоканала приступят к строительно-монтажным работам на объектах. Капитальный ремонт пройдет на семи объектах, которые обеспечивают водоотведение в заречной части Нижнего Новгорода.

Начальник отдела строительного контроля АО «Нижегородский водоканал» Яков Шалаевский определил работы, выполняемые в коллекторах, как сложные. Это связано это с большой глубиной залегания коллекторов – на отдельных участках она достигает 8 метров. Кроме того, работы проводятся, как правило, в водонасыщенных грунтах, что требует мероприятий по водопонижению, а в ряде случаев ремонт ведется без перенаправления содержимого на другие коллекторы, поэтому работы приходится проводить в потоке канализационных стоков.

Например, предстоит очистить от тяжелого осадка и грунта магистральный трубопровод диаметром 2000 мм на участке канализационного самотечного коллектора на Московском шоссе, 17в. Это позволит улучшить водоотведение от прилегающих районов, в том числе поселков Сортировочный и Березовский.

На ул. Коминтерна в районе дома 47а ремонт канализационного самотечного коллектора диаметром 800 мм будет проводиться методом санации резьбовыми модулями с предварительной очисткой от донных отложений, что положительно скажется на отводе стоков от домов и предприятий на улицах Березовская, Коминтерна, бульвара Юбилейный.

А в Автозаводском районе будет переложен аварийный участок на ул. Строкина. От этого коллектора зависит водоотведение 43 жилых многоквартирных домов, 5 детских садов, 3 школ, 1 административного здания.