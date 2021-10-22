У 749 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 22 октября 2021 года, всего с начала пандемии 184 166 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 547 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 749 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 166 тысяч человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 7 362, а за последние сутки тридцать семь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (15 404) и г. Бор (9 232), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (346) и Спасском районах (370). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (17 727), за прошедшие сутки там выявили 31 новый случай.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (8 166 новых случаев), Санкт-Петербург (3 233 новых случаев) и Московская область (2 428 новых случаев).

По данным на утро 22 октября, в Нижегородскую область поступило 1 643 997 (+2 663) доз вакцины. Всего привито 1 143 552 нижегородца, из них второй компонент получили 1 049 184 человека.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.