В нижегородские автобусы не пустят пассажиров без масок

Водители муниципальных автобусов в Нижнем Новгороде не смогут начинать движение, если в салоне будут пассажиры без масок. Об этом сообщает генеральный директор ГП «Нижегородпассажиравтотранс» Олег Дрига.

По словам генерального директора ГП «Нижегородпассажиравтотранс», все водители и кондукторы общественного транспорта уже получили необходимые инструкции.

- Все сотрудники «Нижегородпассажиравтотранса» еще раз предупреждены об обязательном ношении масок, а также о том, что при нахождении в салоне пассажиров без масок автобус не тронется от остановки. Наша задача сейчас – в первую очередь, остановить распространение коронавирусной инфекции, - подчеркнул Олег Дрига.

Пассажирам также напомнили, что маска должна закрывать и рот, и нос — а не прикрывать подбородок.

Тем временем Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области продолжает проверять, как соблюдают требование о ношении масок в общественном транспорте. Только с 1 октября выявили 155 водителей, которые находились на работе без маски, а 77 перевозчиков получили предупреждения.

Напомним, что новые коронавирусные ограничения вводят в Нижегородской области – нерабочие дни в Нижнем Новгороде объявлены с 25 октября по 7 ноября 2021 года. В это время будут проводиться рейды в общественном транспорте. Пассажирам-нарушителям грозит административная отвественность.