Еще две выделенные полосы появятся в Нижнем Новгороде в 2022 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще две выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом сообщил директор МКУ «ЦОДД Нижнего Новгорода» Дмитрий Брылин в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству 22 октября.

- Выделенные полосы планируется организовать на улице Бекетова на участке от проспекта Гагарина до улицы Нартова в оба направления, а также на проспекте Ленина от станции метро «Автозаводская» до станции метро «Пролетарская» - также в обе стороны. Здесь работы можно выполнить довольно быстро путем нанесения дорожной разметки и установки соответствующих знаков, - пояснил Дмитрий Брылин.

Он также пояснил, что для организации выделенной полосы проезжая часть должна иметь не менее трех полос в одном направлении, плотность транспортного потока в пиковые часы должна составлять не менее 400 машин в час, а интенсивность движения автобусов большого класса – не менее 50 единиц в час.

Сейчас в Нижнем Новгороде всего около 8 километров полос выделено для общественного транспорта. Первая выделенная полоса была организована в 2019 году на проспекте Гагарина – на участке от улицы Тропинина до улицы Горной. В 2020 году выделенные полосы появились на улице Пушкина и Московском шоссе, а еще год спустя – на Окском съезде, улице Советской и на проспекте Гагарина на участке от переулка Аристова до улицы Студенческой.

Сейчас они не оборудованы комплексами фотовидеофиксации, однако сделать это планируется уже в 2022 году.