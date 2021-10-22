Школьники Нижегородской области не будут учиться с 25 октября по 7 ноября

К каникулам добавлены не учебные дни. Фото: Олег УКЛАДОВ

Каникулы в общеобразовательных школах Нижегородской области вводятся в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве образования.

В Минобре также уточнили, что неделя перед каникулами также будет не учебной. Таким образом, выходные и каникулы у учащихся совпадают с двумя нерабочими неделями, объявленными в Нижегородской области.

- Мы уходим на не учебный каникулярный период. Если школа работает по четвертям, то как раз мы попадаем на период каникул и чуть-чуть расширяемся не учебными днями. Если школа по триместрам учится, то мы отработаем как это назвать, чтобы эти каникулы не зачлись в общий каникулярный период, который регламентирован на учебный год у детей. Нужно все точечно отработать со всеми школами, - прокомментировала министр образования, науки и молодежной политики в регионе Ольга Петрова.

Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Нижегородской области вводятся нерабочие дни.

Составлен список организаций, которые все же будут работать в эти дни. Общеобразовательные организации в этот список не входят.

Ранее сообщалось, что осенние школьные каникулы в Нижегородской области не будут продлены.