97 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено в Дзержинске за вчерашний день

В Дзержинске продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Если в среду, 20 октября, в городе было выявлено 80 человек, инфицированных COVID-19, то за вчерашний день их число составило уже 97 человек.

Таким образом, общее количество заболевших за все время достигло 15 270 человек. Ситуацию обсудили на очередном заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под председательством главы города Дзержинска Ивана Носкова.

«Четвертая волна коронавируса, о которой еще недавно мы только говорили, сейчас уже стала более чем явной и с каждым днем набирает обороты. Ситуация действительно серьезная и требует от нас повышенного внимания. Причем никуда не исчез и традиционный для октября-ноября всплеск ОРВИ, что усложняет работу врачей. Чтобы остановить распространение вирусов и максимально обезопасить себя и своих близких, самое малое, что может сделать абсолютно каждый, – носить маски и по возможности перчатки в общественных местах и местах большого скопления людей. Мы, в свою очередь, продолжим контролировать соблюдение этих мер, в том числе – во время регулярных рейдов по магазинам, кафе и ресторанам, фитнес-клубам и салонам красоты», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

По решению главы города для помощи врачам в период роста количества вызовов на дом администрация города Дзержинска предоставит поликлинике № 2, обслуживающей 60% населения города, два автомобиля с водителями.

Кроме этого, во время заседания оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции его участники обсудили эпидемиологическую ситуацию на территории Дзержинска, результаты уже прошедших проверок торговых центров, объектов торговли и транспорта и выявленные нарушения, статус вакцинальной кампании и степень охвата ею работников промышленных предприятий и жителей города в целом, а также необходимость наращивания темпов вакцинации.

Указом Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина для жителей региона дни с 25 октября по 7 ноября будут нерабочими. По словам заместителя главы города Дзержинска Ольги Палеевой, школьники в этот период уйдут на каникулы, а в детских садах будут организованы дежурные группы. По данным на 22 октября, в Дзержинске по причине выявления заболевших коронавирусной инфекцией уже приостановлена деятельность 33-х классов в школах и 16-ти групп в детских садах.

Напомним, во всех школах города в этом учебном году, в соответствии с предписанием Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, для школьников при входе организованы ежедневные «утренние фильтры» с обязательной термометрией. Каждый класс занимается в отдельном закрепленном за ним кабинете (за исключением кабинетов, требующих специального оборудования) и посещает столовую по разработанному графику. Персонал пищеблока во время работы использует маски и перчатки.

Как сообщил главный врач городской больницы № 2 Андрей Дьяков, с целью недопущения пересечения потоков пациентов с признаками ОРВИ и других граждан в каждой поликлинике города выделены так называемые «красные зоны» с отдельным входом. С 22 октября в поликлинике № 2 будет запущена дополнительно проработанная маршрутизация потоков пациентов, кроме того, по поручению главного врача усилен состав администраторов холла поликлиники для недопущения скопления пациентов. В городской больнице по состоянию на 22 октября проходит лечение от COVID-19 501 человек.