Штраф до 300 тысяч рублей грозит дзержинскому ночному клубу

Один из дзержинских ночных клубов могут оштрафовать за несоблюдение требований Указа губернатора Нижегородской области «О введении режима повышенной готовности».

Сумма штрафа, который по решению суда может быть наложен на юридическое лицо – от 100 до 300 тысяч рублей. По факту работы ночного клуба было составлено два протокола: один – на юридическое лицо, каковым является клуб, и второй – на должностное лицо, допустившее нарушение Указа. Первый протокол уже передан в суд. Всего в этом году по результатам проверок мест массового скопления людей (клубов, ресторанов, кафе и т.п.) было составлено 32 протокола.

«Рейды по выявлению нарушений регулярно проводят сотрудники полиции, от администрации в них принимают участие сотрудники департамента промышленности, торговли и предпринимательства, - сообщила директор департамента Наталия Туранова. – Кроме того, сотрудники департамента проверяют соблюдение масочного режима и санитарных норм и в ходе мониторинга цен на основные товары в торговых точках. Фактически проверки проходят в ежедневном режиме, в разное время суток».

Отметим, что за период с 4 октября по сегодняшний день ежедневно проверяется по 20-25 единиц общественного транспорта. Всего было проверено более 320 транспортных средств.

Напомним, соблюдение масочного режима регулируется статьей 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Для нарушителей предусмотрены штрафы: от 15 до 50 тысяч рублей для граждан и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

Проверки проводят сотрудники полиции, администрации города, Роспотребнадзора, Госветнадзора и других служб.