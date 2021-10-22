Шесть отделений нижегородских больниц закрыты на карантин по COVID-19. Фото: Евгения ГУСЕВА

Шесть отделений в медицинских учреждениях Нижегородской области закрыты на карантин по коронавирусной инфекции по состоянию на 21 октября. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В частности, карантин объявлен в четвертом женском отделении психиатрической больницы № 2 Нижнего Новгорода, четвертом отделении психиатрической больницы №1 на улице Ульянова, во втором женском и восьмом психиатрическом отделении областной психоневрологической больницы № 1 им. П.П. Кащенко, а также травматолого-ортопедическом отделении городской клинической больницы №13 и в отделении экстренной хирургической помощи Выксунской ЦРБ.

Как правило, карантин по ковиду устанавливается на две недели. В это время запрещены посещения больных и прием передач.