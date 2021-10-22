У нижегородцев вырос интерес к музыкальным программам и кино

Нижегородцы вошли в топ-3 регионов Поволжья по просмотрам мюзиклов. За последние 6 месяцев 2021-го количество просмотров фильмов и сериалов этого жанра на МегаФон ТВ увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В юбилейном году Нижний Новгород стал музыкальной столицей. Еженедельные концерты в честь 800-летия повысили интерес к музыке у нижегородцев. Эксперты МегаФон ТВ подтверждают этот тренд, после анализа увлечения жителей приволжской столицы. В тройку любителей мюзиклов также вошли жители Башкортостана и Самары.

Самыми популярными мюзиклами у нижегородцев стали:

драмеди с известными хитами «Необыкновенный плейлист Зои»;

современная интерпретация культового одноименного мюзикла 1983 года «Девушка из долины»;

драма, которую сняла австралийская певица Сиа - «Мьюзик».

Помимо мюзиклов также вырос интерес к концертам и музыкальным программам. В этом направлении лидируют документальная история о жизни и творчестве T-Fest «Мама, я еду домой. Пролог» и концерты звёзд «МУЗ-ТВ «LIVE в кайф».

Нижегородцам интересно не только смотреть мюзиклы, но и создавать их самим. С появлением Tik-Tok и Reels в Instagram зародился тренд на короткие музыкальные видео. 15 и 60–секундные ролики с помощью музыки привлекают все больше внимания аудитории ежедневно. Вирусные видео, как правило, генерируют большой объем трафика. Так, в сентябре 2021 года нижегородские абоненты МегаФона загрузили в два раза больше видео в TikTok, чем в том же месяце прошлого года.

С появлением Reels заметно вырос интерес к соцсети Instagram, что вызвало скачок интернет-трафика – только за сентябрь нижегородцы израсходовали 39,8 ТБ, что на 70% больше, чем за август. Такой объем трафика хватит на просмотр около 7 500 музыкальных роликов.

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