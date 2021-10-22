Сэкономленные на реставрации Щелоковского хутора средства перенаправят на другие объекты

14,8 миллиона рублей удалось сэкономить на реставрации музея-заповедника «Щелоковский хутор» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Эти средства планируется перераспределить на реставрацию дома Н.А. Бугрова и усадьбы Н.А. Добролюбова.

Депутаты также обратили внимание на необходимость строго контролировать сроки и качество выполнения работ в музее-заповеднике. В частности, председатель Гордумы Олег Лавричев считает необходимым разобраться, почему эти средства не были освоены и их пустят на другие объекты.

- В музее ситуация с выполнением ремонтных работ не меняется уже длительное время – они идут очень медленно. Возможно, недостаточно эффективно организована работа с подрядчиками, а в результате образуются неосвоенные средства. На днях я посетил музей-заповедник, пока там такая же ситуация, как и в прошлом году, – заметил он.

Заместитель мэра Леонид Стрельцов уточнил, что задержки в реставрации связаны с корректировкой проектной документации. Например, есть трудности, связанные с противопожарными нормами.