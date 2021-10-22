Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 октября 2021 9:57

Нижегородские детсады не будут работать с 25 октября по 3 ноября

На эти дни будут организована работа дежурных групп
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Нижегородские детсады не будут работать с 25 октября по 3 ноября.

Нижегородские детсады не будут работать с 25 октября по 3 ноября.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Нижегородские детские сады не будут работать с 25 октября по 3 ноября в соответствии с решением президента России об объявлении нерабочих дней. Такую информацию 22 октября довели до сведений родителей, чьи дети ходят в дошкольные учреждения Нижнего Новгорода.

Данное решение связано с изменениями в указ о введении режима повышенной готовности, в соответствии с которыми в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября объявлены нерабочими днями с сохранением заработной платы.

Что касается работы детских садов, то на период нерабочих дней будут организованы дежурные группы. Для того, чтобы попасть в такую группу, родители должны написать заявление и указать причину, по которой вынуждены водить ребенка в сад.