Свет отключат на двух улицах в Нижнем Новгороде 22 октября

Электроэнергию отключат на двух улицах в Автозаводском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода 22 октября. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

В частности, с 9 до 16 часов не будет света в пяти домах по улице Лескова на Автозаводе. Отключения пройдут по адресам Лескова 48, 50, 52, 52а, 54.

В центре Нижнего Новгорода без электричества останутся жильцы домов №№ 164, 162, 162а/2 по улице Максима Горького. Света здесь также не будет с 9 до 16 часов.

Причиной отключения электроэнергии станут плановые работы, проводимые на объектах ЖКХ.