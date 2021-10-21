Крытую ледовую арену и футбольный манеж построят на стадионе «Водник» в Нижнем Новгороде

Крытая ледовая арена и футбольный манеж могут появиться на стадионе «Водник» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава департамента физической культуры и спорта городской администрации Антон Ермаков в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 21 октября.

В настоящее время разработка проектно-сметной документации находится на завершающей стадии, после чего её направят на рассмотрение в Нижегородсмету.

В рамках проекта будут отремонтированы административные здания и гаражи, проведена реконструкция футбольного поля. Проектом также предполагается строительство крытой ледовой арены, футбольного манежа и беговых дорожек.

Напомним, что стадион «Водник» в Нижегородском районе ждёт реконструкция.

– «Воднику» – новую жизнь. Такая инициатива стала возможной благодаря совместному обсуждению проблем стадиона простыми нижегородцами и активистами ОНФ, – рассказали представители последних.

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