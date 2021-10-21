Депутаты указали на необходимость строгого контроля за качеством и сроками реставрационных работ на Щелоковском хуторе

Члены постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по социальной политике на заседании 21 октября 2021 года указали на необходимость строгого контроля за качеством и сроками выполнения реставрационных работ на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор».

Как сообщил директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин в рамках доклада о внесении изменений в бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов, средства в размере 14,8 млн рублей, ранее предназначенные для реставрации объектов музея-заповедника «Щелоковский хутор», предлагается перераспределить на реставрацию дома Н.А. Бугрова и усадьбы Н.А. Добролюбова.

И.о. директора департамента культуры Сергей Любашев объяснил перераспределение экономией средств при проведении работ на территории музея-заповедника.

Председатель городской Думы Олег Лавричев указал на необходимость разобраться – почему перераспределяемые средства не были освоены при реставрации объектов «Щелоковского хутора»: «В музее ситуация с выполнением ремонтных работ не меняется уже длительное время – они идут очень медленно. Возможно, недостаточно эффективно организована работа с подрядчиками, а в результате образуются неосвоенные средства». «На днях я посетил музей-заповедник, пока там такая же ситуация, как и в прошлом году», – рассказал он.

Председатель постоянной комиссии по социальной политике Инна Ванькина сообщила, что также держит данный объект на личном контроле.

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов пояснил, что в числе объективных причин задержек реставрации – множество изменений в проектно-сметной документации. По его словам, на объектах «Щелоковского хутора», например, есть сложности с пожарными нормами: «Объекты двигаются, но, конечно, не должным образом. Надеюсь, что мы в ближайшее время преодолеем сложившиеся трудности».

Члены постоянной комиссии попросили администрацию города привлекать к работе депутатский корпус, если сложности на объекте продолжатся.