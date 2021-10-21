Творческая лаборатория Нижегородского исполнительского искусства открылась в Дзержинске

21 октября в Дзержинске стартовала межрегиональная методическая конференция «Творческая лаборатория Нижегородского исполнительского искусства». В этом году она впервые проводится в формате творческого союза двух учреждений дополнительного образования нашего города – Детской музыкальной школы № 3 им. Н.К. Гусельникова и Центральной детской музыкальной школы им. А.Н. Скрябина – и посвящена теме современных компетенций преподавателя фортепиано.

В конференции принимают участие преподаватели, концертмейстеры и воспитанники по классу фортепиано детских музыкальных школ и школ искусств Дзержинска, городов Нижегородской области и других регионов России, студенты Дзержинского музыкального колледжа и Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева.

«Проект «Творческая лаборатория» широко известен не только в Нижегородской области, но и за ее пределами. Более чем за 10 лет существования он прошел большой путь от областной конференции в Детской музыкальной школе № 3 до события межрегионального масштаба. Основная идея этого проекта – повышение качества преподавания и обмен опытом между школами и специалистами, - сказал глава города Дзержинска Иван Носков. - Работа преподавателей и творчество их воспитанников, студентов играет важную роль в сохранении традиций фортепианного исполнительского искусства и нашей культуры в целом. И я уверен, что участники конференции приобретут навыки и знания, которые обязательно пригодятся им в будущем и отразятся в их творческой деятельности».

Своим опытом и мастерством исполнительского музыкального искусства с участниками конференции сегодня делился доцент кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, приглашённый профессор Национального Университета г. Ниигата и Университета науки и искусств г. Курасики (Япония) Денис Чефанов. В начале встречи он исполнил несколько произведений Баха, Шопена, Гайдна и Паганини, а после концерта провел персональные мастер-классы.

«Наша конференция носит практический характер, и в этом ее главная прелесть. Это не просто открытые уроки, а возможность действительно обменяться опытом на примере музыки, а не на каких-то далеких выхолощенных фактах. Вряд ли, конечно, за один-два урока можно чему-то по-настоящему научить. Но за это время абсолютно точно можно сориентировать человека, направить в нужное русло, подсказать, помочь ему подняться на более самостоятельную творческую ступень», - поделился Денис Чефанов.

Своим опытом и мастерством с участниками конференции поделился доцент кафедры специального фортепиано МГК им. П.И. Чайковского Денис Чефанов

Завтра конференция продолжится в камерном зале «Маэстро» в Детской музыкальной школе №3 им. Н.К.Гусельникова. Для участников выступит студент Нижегородской консерватории им. М.И. Глинки, выпускник Детской музыкальной школы № 3 им. Гусельникова Руслан Малеков. Далее продолжатся мастер-классы для студентов и воспитанников детских музыкальных школ и школ искусств.

Прямая трансляция конференции доступна на официальном сайте Центральной детской музыкальной школы им. А.Н. Скрябина