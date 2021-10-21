В собственность Нижнего Новгорода будет передана школа на 550 мест в Новинках

В муниципальную собственность города Нижнего Новгорода будет передано здание школы в сельском поселке Новинки. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по имуществу и земельным отношениям 21 октября 2021 года.

Как сообщил первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Сергей Егоров, в муниципальную собственность предлагается принять здание школы на 550 мест по адресу: сельский поселок Новинки, Парковая улица, 1а.

Здание площадью 12 018 кв. м было ведено в эксплуатацию в 2021 году. На земельный участок под школой зарегистрировано право муниципальной собственности.

По словам Сергея Егорова, департамент образования администрации города проводит работу по регистрации нового образовательного учреждения.

Председатель постоянной комиссии Кирилл Лазорин обратил внимание, что в муниципальную собственность предлагается принять здание школы, а не учреждение общего образования. «Перед началом учебного процесса образовательное учреждение должно быть сертифицировано. Кроме организационных процессов необходима закупка оборудования, учебных материалов, мебели. Депутатам важно понимать, когда данная школа будет готова к учебному процессу», – отметил он.

В то же время депутаты поддержали предложение о передаче в государственную собственность Нижегородской области муниципального земельного участка площадью 36189 кв. м в поселке Дубенки под строительство школы в микрорайоне «Цветы».

Постоянная комиссия рекомендовала включить оба вопроса в повестку заседания Думы 27 октября и принять при голосовании.