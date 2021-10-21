Камера на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде фиксирует непристегнутые ремни безопасности у водителя и пассажира автомобиля. О передовых технологиях по штрафованию водителей рассказали в группе «Взаимопомощь на дорогах Нижнего Новгорода» в социальных сетях.

- Стреляет на ремень, - предупредил один из нижегородцев.

На сайте ГИБДД указано, что камера видеофиксации «Азимут 3 67-19» установлена в районе дома 139 по улице Коминтерна. Данный многофункциональный комплекс указан как пилотный.

Среди типов нарушений, которые он отслеживает можно найти: нарушение скоростного режима; выезд и движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам; а также непредоставление преимущества в движении пешеходу или велосипедисту.

Однако, как можно заметить, речи о фиксации непристёгнутого ремня здесь совсем не ведется.

Напомним, что штраф за непристегнутый ремень составляет сумму в размере одной тысячи рублей.

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