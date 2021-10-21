Камера на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде фиксирует непристегнутые ремни безопасности у водителя и пассажира автомобиля. О передовых технологиях по штрафованию водителей рассказали в группе «Взаимопомощь на дорогах Нижнего Новгорода» в социальных сетях.
- Стреляет на ремень, - предупредил один из нижегородцев.
На сайте ГИБДД указано, что камера видеофиксации «Азимут 3 67-19» установлена в районе дома 139 по улице Коминтерна. Данный многофункциональный комплекс указан как пилотный.
Среди типов нарушений, которые он отслеживает можно найти: нарушение скоростного режима; выезд и движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушения движений по полосам; а также непредоставление преимущества в движении пешеходу или велосипедисту.
Однако, как можно заметить, речи о фиксации непристёгнутого ремня здесь совсем не ведется.
Напомним, что штраф за непристегнутый ремень составляет сумму в размере одной тысячи рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!