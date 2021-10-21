Новую школу в Новинках намерены передать в собственность Нижнего Новгорода

Вопрос передачи новой школы в поселке Новинки из собственности региона в муниципальную собственность Нижнего Новгорода обсудили на заседании Гордумы 21 октября. Первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами городской мэрии Сергей Егоров в ходе своего доклада отметил, что школа расположена на улице Парковой, 1А и рассчитана на 550 мест. Общая площадь здания составляет свыше 12 тысяч квадратных метров. Школа абсолютно новая, она введена в эксплуатацию в2021 году.

Депутат городской Думы Кирилл Лазорин спросил у докладчика, сертифицирована ли школа и готова ли она принять учеников.

Егоров ответил, что школа принимается просто как здание, а зампредседателя Гордумы Николай Сатаев добавил, что школа является действующей.

По итогам голосования депутаты единогласно одобрили передачу школы муниципалитету.