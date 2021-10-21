В Кстове 8-летняя девочка получила травму, катаясь на карусели. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижегородской области начата доследственная проверка по факту травмирования 8-летней девочки на детской игровой площадке. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления СУ СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел 21 октября в городе Кстово. Школьница, катаясь на карусели на детской площадке, расположенной в 3 микрорайоне, получила серьезную травму пальца. В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются следователи.

- В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в ведомстве.

Напомним, в конце августа в только что открывшемся парке "Швейцария" девочке при катании с горки оторвало фалангу пальца.