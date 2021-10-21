Маршрутки в Нижнем Новгороде планируется перевести на регулируемые тарифы

Маршрутные такси в Нижнем Новгороде планируют перевести на регулируемые тарифы. Об этом в интервью «Комсомолке» рассказал министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев.

- На них будут предоставляться все действующие льготы по оплате проезда, и будет действовать единое тарифное меню, включая бесплатные пересадки, - уточнил чиновник. - При этом будет обеспечено неукоснительное соблюдение расписания движения общественного транспорта.

Известно, что правительство будет постепенно переводить все основные маршруты на брутто-контракты, когда плата за проезд перечисляется в бюджет. Тем временем работа перевозчиков будет оплачиваться зависимо от соблюдение графиков движения, комфорта и безопасности для пассажиров.

- Это совершенно другая экономическая модель функционирования общественного транспорта. Благодаря этому каждый перевозчик будет заинтересован не в сборе выручки и «в погоне за пассажиром», а в выполнении рейсов, предусмотренных расписанием, - рассказал Павел Саватеев.

О том, как изменится в 2022 году работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде, читайте в нашем материале.

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