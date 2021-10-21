Резкое похолодание ожидается в Нижегородской области со следующей недели

Начало следующей рабочей недели встретит нижегородцев резким похолоданием и небольшими осадками со снегом, который довольно быстро растает. Об этом сообщают синоптики.

Согласно порталу Яндекс.Погода, температура воздуха в понедельник, 25 октября, днем будет не выше +2 градусов, а к ночи опуститься до -1 градуса, при этом ожидается пасмурная погода и небольшой снег. В остальные дни недели дневная температура будет в пределах от 0 до +6 градусов.

Однако в конце этой недели – в пятницу и субботу – погода будет теплой.

- Кратковременное повышение температуры до +10…+12 градусов уже ничего не решает, - рассказала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева на пресс-конференции в минувший понедельник. - Следующие атмосферные фронты принесут серьезные похолодания.

Напомним, что в Гидрометцентре рассказали, чего ждать от предстоящей зимы. Синоптики также уточнили, какой высоты сугробы ожидать нижегородцам этой зимой.

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