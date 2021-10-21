Парковку запретят на участке улицы Зайцева в Нижнем Новгороде с 11 ноября

По просьбе транспортных предприятий на участке улицы Зайцева с 11 ноября будет запрещена парковка. Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода.

Запрет на остановку и стоянку личных автомобилей будет введен на участке улицы Зайцева в Нижнем Новгороде с 11 ноября. Речь идет о разворотной площадке маршрутных автобусов в районе дома №30А. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Решение об изменения дорожного движения было принято по просьбе предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки. Машины, а особенно большегрузы, которые водители оставляли на площадке, мешали движению автобусов и создавали аварийные ситуации.

- Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку, - уточнили в ведомстве.

Однако запрет остановки не будет действовать на пассажирский транспорт.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

Напомним, с 9 ноября в Нижнем Новгороде введут запрет на стоянку и парковку в районе кардиохирургической больницы на улице Ванеева.

Также известно, что с 11 ноября на улице Алексеевской ограничат парковку, машины запретят ставить с одной стороны улицы.

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