На доставку 35 московских трамваев в Нижний Новгород потратят более 3,3 млн рублей

В собственность Нижнего Новгорода на безвозмездной основе поступит 35 московских трамваев. В настоящее время в город за 745 тысяч рублей доставлены 10 вагонов, на доставку ещё 25 трамваев потребуется 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Известно, что трамвайные вагоны Татра Т-3 были выпущены в 1984 - 1987 годах, а в период с 2018 по 2020 год они были капитально отремонтированы.

Специалисты МП «Нижегородэлектротранс» проводили осмотр трамваев, чтобы лично убедиться в их удовлетворительном состоянии и готовности к перевозке пассажиров.

Кстати, трамваи предполагается отдать в депо №2 для работы на маршрутах №6 и №7.

Напомним, ранее министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев рассказал в интервью «Комсомолке» о перспективах развития транспорта в Нижегородской области.

О том, как изменится в 2022 году работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде, читайте в нашем материале.

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