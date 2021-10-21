На улице Алексеевской ограничат парковку с 11 ноября

Парковку ограничат на улице Алексеевской в центре Нижнего Новгорода с 11 ноября. Машины запретят ставить на одной стороне улицы на участке от площади Минина до Пискунова, сообщили в администрации города.

При этом в департаменте транспорта и дорожного хозяйства уточнили, что на противоположной стороне парковать машины будет разрешено параллельно дороге.

Такие меры связаны с тем, что при благоустройстве улицы Алексеевской тротуар был расширен за счет проезжей части, которая стала, соответственно, уже.

- Существующий режим парковки на этом участке дороги препятствовал встречному разъезду транспортных средств. В связи с этим было принято решение об изменении организации движения по этой улице, - пояснили в департаменте.

Напомним, с 9 ноября в Нижнем Новгороде введут запрет на стоянку и парковку в районе кардиохирургической больницы на улице Ванеева.