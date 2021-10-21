Открытие туристско-информационного центра состоялось в Нижнем Новгороде

Туристический центр - это новая точка притяжения для гостей города. Фото: Администрация города Нижнего Новгорода.

Туристско-информационный центр открылся на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. В этом центре гости города смогут заказать экскурсию и узнать о местных достопримечательностях. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Я уверен, что работникам туристско-информационного центра предстоит большая и интересная работа, ведь Нижний Новгород в этом году стал «Новогодней столицей России, - рассказал мэр города Юрий Шалабаев.

В дальнейшем сотрудники центра также будут заниматься продвижением туристического потенциала Нижнего Новгорода на российском и на международном уровнях.

Напомним, что интерес зарубежных и российских туристов сильно возрос в год 800-летия Нижнего Новгорода. Так, 100% загрузка отелей в городе наблюдалась на зимние и майские праздники, в июне и в августе.

- В этом году Нижний Новгород и область вошли в пятерку главных туристических направлений России, - отметил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. - Нижний Новгород заявил о себе - и туристы с удовольствием сюда поехали.

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