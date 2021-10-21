Жилой комплекс начнут строить на месте «Дома чекиста» в 2022 году

Строительство современного жилого комплекса на улице Малой Покровской,16 в Нижнем Новгороде может начаться в апреле-мае 2022 года, сообщает «КоммерсантЪ».

На этом месте располагается архитектурный памятник регионального значения «Дом чекиста», который после недавнего пожара находится в плачевном состоянии.

Как рассказали изданию в компании «Комплекс-строй», которая является собственником здания, при участии экспертов из ННГАСУ полтора года разрабатывался проект приспособления этогоздания под современное использование. В настоящее время этот проект проходит госэкспертизу.

Как будет проходить реконструкция «Дома чекиста» - пока не известно наверняка, но есть вероятность, что аварийные элементы здания снесут для дальнейшего воссоздания в прежнем виде.

Напомним, архитектурный памятник на Малой Покровской, 16 вспыхнул в ночь на 20 октября. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Предварительную причину произошедшего на месте установить не удалось.

Было принято решение законсервировать здание до проведения его реставрации.