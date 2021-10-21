Комиссия Думы по имуществу одобрила передачу Нижнему Новгороду трамваев из Москвы

Постоянная комиссия городской Думы по имуществу и земельным отношениям на заседании 21 октября 2021 года одобрила передачу в муниципальную собственность Нижнего Новгорода 35 модернизированных трамвайных вагонов Татра Т-3, находящихся в государственной собственности города Москвы. Транспортные средства передаются на безвозмездной основе.

Как рассказал исполняющий обязанности председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Сергей Егоров, трамваи были выпущены в 1984 - 1987 годах и в 2018 - 2020 годах прошли капитально-восстановительный ремонт на заводе СВАРЗ ФГУП «Мосгортранс».

По словам Сергея Егорова, на момент осмотра специалистами МП «Нижегородэлектротранс» трамвайные вагоны находились в удовлетворительном состоянии и участвовали в перевозке пассажиров.

Трамвайные вагоны планируется передать в трамвайное депо №2 муниципального транспортного предприятия для работы на маршрутах №6 и №7.

Сергей Егоров сообщил, что в настоящее время 10 из 35 вагонов уже доставлены из Москвы в Нижний Новгород. Отвечая на вопросы депутатов, он уточнил, что их доставка обошлась в 745 тыс. рублей. Доставка еще 25 вагонов оценивается в сумму 2 млн 625 тыс. рублей.

Вопрос о передаче движимого имущества будет рассмотрен депутатами городской Думы на очередном заседании 27 октября.

Члены комиссии также приняли решение пригласить на заседание городской Думы генерального директора МП «Нижегородэлектротранс» Андрея Шекунова с докладом о концепции развития электротранспорта в Нижнем Новгороде.