Мясо птицы, зараженное листериями, обнаружили в Нижегородской области

В пробе мяса птицы механической обвалки, отобранной в Нижегородской области, обнаружены опасные бактерии – листерии. Об этом сообщает Нижегородский референтный центр Россельхознадзора.

Специалисты уточнили, что данных о производителе мясной продукции у них нет, но наличие листерий в мясе явно указывает на плохой мониторинг присутствия листерий на предприятии.

Листерии широко распространены в окружающей среде и устойчивы к влиянию внешней среды, они легко переносят воздействие низких температур и даже способны размножаться в таких условиях.

Случаи заболевания листериозом множество раз отмечали у домашних животных и птиц, заражения были зафиксированы и у диких млекопитающих (грызуны, лисы, норки, еноты, копытные), а также у голубей.

- Человек обычно заражается при употреблении в пищу инфицированных продуктов животного происхождения, либо при употреблении зараженной воды, свежих овощей, - подчёркивают эксперты.

Инфекцию также можно получит через трещинки и ранки на коже при отработке животного сырья.

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